Иностранные эксперты пугают Украину национальным банкротством

Инфляция в Украине по итогам года достигнет 25%.

Такая оценка содержится в аналитическом отчете относительно Украины, подготовленном авторитетной израильской компанией IBI Investment House.

Украинская экономика оказалась перед максимальным риском дефолта, поэтому власть должна безотлагательно внедрять действенные антикризисные мероприятия. Иначе, предупреждают аналитики, уже вскоре Украине угрожает национальное банкротство, как это произошло в Исландии.

Подобное предупреждение финансисты адресуют и Венгрии.

Как отметил главный стратег IBI Investment House Эяль КЛЯЙН, в критической ситуации в Украине просматривается психологический фактор и признаки паники. Проще говоря, банки не доверяют друг другу, теряя доверие общества, а индексы на бирже упали на 80%.

Однако самый пессимистический прогноз касается обесценивания гривни. Согласно отчету, реальные показатели годовой инфляции достигнут в Украине 25%. Это значит, что расчеты украинского правительства, которое предусматривало в государственном бюджете немногим меньше 16% инфляции в 2008 году, очевидно, не оправдаются.

Справка УНИАН. В Украине в октябре к сентябрю 2008 года зафиксирована инфляция на уровне 1,7%, в октябре с.г. к октябрю 2007 года инфляция составила 23,2%.

С начала этого года (за январь-октябрь 2008 года и к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 18%. Индекс потребительских цен за январь-октябрь 2008 года, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года, увеличился на 25,8%.

В июле правительство ухудшило прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%, индекс цен производителей промпродукции - с 19,2% до 24,6%.