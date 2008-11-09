«Беркут» жестко разогнал акцию протеста в Киеве

Около 400 человек, принимавших участие в акции протеста возле здания Киевской городской государственной администрации против повышения тарифов на проезд в городском транспорте, были разогнаны спецподразделением "Беркут".

По информации, полученной Ліга.netс места событий, столкновения участников акции со спецподразделением "Беркут" происходили достаточно жестко. Задержанные участники акции направлены в Печерский и Шевченковский районные участки милиции.

Раньше вход в метро на станции Крещатик блокировался участниками акции с целью бесплатного пропуска пассажиров метро.

КГГА издала распоряжение о повышении с 4 ноября стоимости проезда в городском пассажирском транспорте: одна поездка в метрополитене стоит 2 грн., проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса.