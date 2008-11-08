Таможня передала церкви раритетное издание Св. Иоанна Кронштадского

Работники Черниговской таможни передали настоятелю Свято-Троицкого кафедрального собора Чернигова раритетное издание - книгу Святого Иоанна Кронштадского "Моя жизнь во Христе", изданную в 1893 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Черниговской таможни.

Согласно решению Межведомственного совета по вопросам вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей, также работники таможни бесплатно передадут в Государственный музей книги и книгопечатания Украины издания Евгения Поселянина "Русская церковь и русские подвижники XVIII века: с портретами и рисунками", репринтное издание 1905 года Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Обе старинные книги, признанные экспертами историко-культурными ценностями, были изъяты сотрудниками Черниговской таможни и пограничниками в международном автомобильном пункте пропуска "Сеньковка" у гражданина Молдовы при попытке их незаконного перемещения через границу.

Во время рассмотрения дела суд вынес решение о конфискации книг в доход государства. После этого Межведомственный совет по вопросам вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей принял решение об их бесплатной передаче таможенными органами Украины в музейные, библиотечные, архивные фонды и религиозные организации.

Передача историко-культурных ценностей в музейные и библиотечные фонды в этом году происходит не первый раз. Так, в мае работники таможни передали в Черниговскую областную научную библиотеку им. Короленко книги, изданные в конце ХІХ – начале ХХ века, и в Государственный музей украинского народно-декоративного искусства – 5 статуэток, которые признаны редкими образцами фарфоровой пластики ХХ века и включены в Музейный фонд Украины.