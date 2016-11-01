Деканоидзе: Следователям и оперативникам повысили зарплаты
15:25, 01 ноября 2016Общество
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В Украине следователи и оперативники начали получать повышенные зарплаты.
Деканоидзе утверждает, что теперь полицейские будут более мотивированны / Фото УНИАН
Об этом заявила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе в ходе брифинга, передает телеканал "112 Украина".
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"Со вчерашнего дня все оперативники получили повышенную зарплату. Около 10 тысяч гривень. Также повышенную зарплату получили следователи, тоже около 10 тысяч гривень. Для участковых тоже будут подняты зарплаты", - заявила Деканоидзе.
Глава Нацполиции отметила, что это позитивно повлияет на мотивацию полицейских, а в результате и на раскрываемость.
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