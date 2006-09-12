У Януковича уже есть свой человек на место Чижа

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует внести кандидатуру члена фракции Партии регионов Эдуарда ПРУТНИКА на должность председателя Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО.

По его словам, народные депутаты от Партии регионов Анна ГЕРМАН и Э.ПРУТНИК проинформировали его о том, что кандидатура Э.ПРУТНИКА будет представлена на эту должность.

Как сказал А.ШЕВЧЕНКО, ему не сообщили о сроках внесения соответствующего представления. «Они сказали, что хотят сделать это достаточно быстро», - отметил депутат.

А.ШЕВЧЕНКО напомнил, что, в соответствии с новым законодательством, представление на должность председателя Госкомтелерадио вносит премьер-министр единолично, после чего профильный комитет ВР рассматривает это представление и выносит на рассмотрение парламента.

Высказывая свою личную точку зрения, А.ШЕВЧЕНКО заметил, что было бы гораздо эффективнее поставить во главе Госкомтелерадио человека из журналистской среды, а также политически незаангажированного. «Почему? Потому что неоднократно Госкомтелерадио использовался как политический инструмент, и здесь у меня есть опасения», - сказал он, добавив в то же время, что, с другой стороны, это право коалиции и премьер-министра - определяться со своим кандидатом.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада проголосовала за освобождение Ивана ЧИЖА от должности председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. “За” проголосовали 387 из 428 народных депутатов. И.ЧИЖ подал заявление об увольнении по собственному желанию.