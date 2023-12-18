Компания "Гефест" стала не только строительной силой, но и надежным партнером для Одессы.

За два года войны в Украине строительная компания "Гефест" построила 160 тыс. кв.м. Это 6 новых жилых комплексов на 2300 квартир. Кроме того, компания запустила 2 новых проекта. Об этом рассказал СЕО компании "Гефест" Василис Бумбурас.

"2023 год был нелегкий, но мы не остановились ни на один день. Сколько было вызовов - столько решений мы нашли. Сколько еще их будет - столько же найдем в дальнейшем. Это стало возможным благодаря всей команде "Гефест", которая никогда не сдается", - отметил Бумбурас.

Среди трудностей, которые возникают перед сегодняшним строительным бизнесом - вопросы логистики, отсутствие стабильности на финансовом рынке, постоянная угроза из-за военных действий, отток кадров.

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"Перед девелоперами всей страны предстают очень серьезные испытания. И некоторые эти испытания не проходят, потому что заканчивается ресурс. И антикризисная стратегия - это самое главное, чем нужно обладать для сохранения бизнеса и своей репутации. Это вызов всем застройщикам. И мы его приняли. Нам есть чем гордиться, потому что каждый день в течение двух лет войны мы ни на день не останавливали строительство наших объектов. Мы сохранили нашим специалистам их рабочие места. Самое главное - мы придерживаемся своих обязательств перед нашими инвесторами. Продолжаем инвестировать площадки в Киеве и Одессе. Наши персональные гарантии - это наши сданные дома и ключи от квартир, которые получают люди, даже во время войны", - подчеркнул Василис Бумбурас.

Компания "Гефест" стала не только строительной силой, но и надежным партнером для Одессы во время ликвидации последствий ракетных атак. Экспертов компании активно приобщали к устранению повреждений зданий, таких как Спасо-Преображенский собор и дома в Военном спуске.

"Такие действия доказывают, что социально ответственный бизнес строит будущее города и страны, несмотря на все вызовы войны", - добавил СЕО компании.

В планах "Гефест" на следующий 2024 год сдать 100 тыс. кв. м. Это 4 жилых комплекса и 1 торговый центр.

О компании:

1. Во время войны штат сотрудников СК "Гефест" остался стабильным. Компания сохранила специалистам рабочие места.

2. Продолжается одновременное строительство 11 объектов.

3. Компания строит отель World Network Hilton.

4. За 2022-2023 годы войны вручены ключи от 2300 квартир и запущено 2 новых проекта.