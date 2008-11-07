В Fitch омневаются, что Украине поможет кредит МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что одобрение Советом управляющих Международного валютного фонда двухлетнего стабилизационного кредита Украине в размере 16,4 млрд. долл., из которых сразу будет предоставлено 4,5 млрд. долл., оказывает существенную финансовую поддержку стране и дает четкие ориентиры продуманной экономической политики, однако риски для кредитоспособности государства сохраняются.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Fitch отмечает, что Украина имеет долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «B+», прогноз «Негативный».

«Существенный объем финансирования в иностранной валюте и сопутствующие условия поддерживают финансовую позицию страны и перспективы восстановления стабильности в экономике и финансовой системе, - отмечает директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Эндрю КОХУН. - Однако даже с учетом кредита от МВФ риски макроэкономической и финансовой стабильности Украины остаются повышенными, по мере того, как экономике предстоит пройти период непростых корректировок, в ходе которого будет протестирована готовность властей страны следовать программе МВФ».

В сообщении указывается, что кредит нацелен на поддержку стратегии восстановления макроэкономической и финансовой стабильности в стране. Ключевые элементы стратегии включают переход на более гибкую валютную политику, в том числе использование денежной базы в качестве краткосрочного ориентира в преддверии введения режима таргетирования инфляции, ужесточение налогово-бюджетной политики для приближения к балансу в 2009 г. и поддержка стабильности банковской системы (в частности, улучшение механизма в отношении банкротств банков, рекапитализация жизнеспособных банков и усиление страхования депозитов). Программа предусматривает спад в экономике Украины со снижением реального ВВП на 3% в 2009 г., а также быстрое уменьшение дефицита счета текущих операций с 6% в 2008 г. до 2% в 2009 г. Ожидается снижение темпов инфляции с 26% в 2008 г. до 17% в 2009 г.

При этом, по мнению Fitch, тот факт, что правительство Украины не имеет большинства в парламенте, а в стране длительное время наблюдается политическая нестабильность, вызывает сомнения относительно способности политиков придерживаться выбранного курса. «Одобрение ключевых реформ, необходимых для получения поддержки от МВФ, было отложено ввиду споров относительно времени проведения новых парламентских выборов, которые так и остаются неразрешенными. Кроме того, президентские выборы в конце 2009 г. могут создать дополнительное давление на политиков в сторону отхода от взятых обязательств в проводимой политике» - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Fitch понизило рейтинги Украины 17 октября 2008 г. ввиду обеспокоенности относительно существенного риска финансового кризиса на фоне признаков оттока депозитов за первые три недели октября в сочетании с существенным давлением на курс гривни в сторону понижения по мере сокращения притока иностранного капитала. Курс национальной валюты к сильному доллару с начала месяца понизился на 40% до самого низкого уровня - около 7 грн./долл. на 29 октября. «Долларизация банковской системы Украины (51% кредитов номинировано в иностранной валюте) подвергает валютному риску макроэкономическую и финансовую стабильность страны. Значительные интервенции со стороны Национального банка Украины привели к укреплению курса примерно до 5,8 грн./долл., однако способствовали сокращению государственных резервов до 32 млрд. долл. с 38 млрд. долл. на конец сентября», - подчеркивает Fitch.

Рейтинговое агентство отмечает, что существенный размер пакета поддержки со стороны МВФ необходимо оценивать на фоне больших потребностей Украины во внешнем финансировании на 2009 г. «Согласно прогнозам МВФ, дефицит счета текущих операций Украины должен сократиться примерно до 2% ВВП в 2009 г. (около 4 млрд. долл.), так как уменьшение импорта будет перевешивать шок, связанный с условиями торговли ввиду роста цен на импорт газа и снижения цен на сталь (основную статью экспорта). На конец июня 2008 г. краткосрочная задолженность частного сектора Украины составила 28 млрд. долл. и, по оценкам Fitch, украинским заемщикам может потребоваться рефинансировать долгосрочные заимствования со сроками погашения в 2009 г. на 19 млрд. долл. Переход на валютные депозиты и/или бегство капитала могли бы оказать дополнительное давление на позиции внешних финансов страны», - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что та сумма, которая будет предоставлена МВФ сразу (4,5 млрд. долл.), не восстановит все потери резервов страны за октябрьский период нестабильности валютного курса.

Также сообщается, что суверенные рейтинги Украины поддерживаются такими факторами, как низкий государственный долг и умеренные потребности государства в рефинансировании на 2009 г. (2,5 млрд. долл., в том числе 0,9 млрд. долл. внутреннего рефинансирования, преимущественно в гривне, и 1,6 млрд. долл. внешнего рефинансирования, в том числе еврооблигации на 0,5 млрд. долл. со сроком погашения в мае). Однако ухудшение экономических перспектив и потребность экономики в дальнейшей государственной поддержке могут ухудшить сильные бюджетные позиции Украины в среднесрочной перспективе, отмечает Fitch.