Нардеп Билецкий указал в декларации только зарплату, 5 тысяч долларов и квартиру жены

В частности, в его электронной декларации указано, что за 2015 год он получил 58 990 гривен заработной платы.

В декларации в разделе «Объекты недвижимости» указана квартира в Киеве площадью 79,5 кв.м., владельцем которой является супруга нардепа Юлия Белецкая.

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Как сообщал УНИАН, нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, согласно заполненной им декларации, является владельцем коллекции старинного холодного оружия 14-20 века, 5 картин и двух икон 18 века. У Мосийчука есть два автомобиля: Mercedes GL450 2008 года за 132 тысячи гривен и Lexus LX570 2008 года по 149 тысяч гривен. Кроме того, нардеп задекларировал ноу-хау "Черные человечки" (название подразделения добровольцев).