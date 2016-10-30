Нардеп Билецкий указал в декларации только зарплату, 5 тысяч долларов и квартиру жены
Народный депутат, основатель и бывший командир полка "Азов" Андрей Белецкий указал в своей декларации только заработную плату и 5 тысяч долларов наличными.
В частности, в его электронной декларации указано, что за 2015 год он получил 58 990 гривен заработной платы.
В декларации в разделе «Объекты недвижимости» указана квартира в Киеве площадью 79,5 кв.м., владельцем которой является супруга нардепа Юлия Белецкая.
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Как сообщал УНИАН, нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, согласно заполненной им декларации, является владельцем коллекции старинного холодного оружия 14-20 века, 5 картин и двух икон 18 века. У Мосийчука есть два автомобиля: Mercedes GL450 2008 года за 132 тысячи гривен и Lexus LX570 2008 года по 149 тысяч гривен. Кроме того, нардеп задекларировал ноу-хау "Черные человечки" (название подразделения добровольцев).