Золотовалютные резервы НБУ сократились в октябре на $5,6 млрд.

Как сообщил Национальный банк Украины, объем золотовалютных резервов (ЗВР) составил в октябре 31 923, 18 млн. долл. США, что на 5 605,42 млн. долл. меньше, чем в сентябре. Таким образом, ЗВР сократилисьв течение прошлого месяца на 14,9%.

Сообщается также, что интервенции НБУ на валютном рынке в октябре составили минус 4114,8 млн. дол. США (в долларовом эквиваленте).

Объем валюты, купленной населением в банках, равнялся в октябре 3044,4 млн. дол. США, а купленной банками у населения – 2106,2 млн. дол. США (разница – 938,2 млн. долл.).

Банковские вклады физических лиц в свободно-конвертируемой валюте уменьшились в прошлом месяце на 1780,1 млн. дол. США и на 31.10.2008 составляли 13882,0 млн. дол. США.