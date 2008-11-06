Из-за кризиса почти 100 тыс. человек в Польше могут потерять работу

В Польше из-за финансового кризиса могут потерять работу почти 100 тыс. человек, большинство из которых в настоящее время работают в автомобильной, металлургической и строительной отрасли, а также в сфере производства мебели и продуктов питания.

Об этом пишет сегодня общепольская ежедневная газета Polska, которая издается в сотрудничестве с британской The Times.

По данным экспертов, которых цитирует издание, пик увольнений придется на начало 2009 года и больше всего затронет сотрудников фирм, работающих на экспорт.

Согласно данным статистики, лишь в сентябре 236 фирм объявили о намерении в ближайшее время уволить 15,6 тыс. сотрудников, что вдвое больше аналогичных показателей прошлого года.

«Эксперты имеют одинаковое мнение: такие решения (об увольнении сотрудников) в ближайшее время примут тысячи польских фирм», - подчеркивает газета.

Правда, отмечает издание, Польше, скорее всего, не грозит серьезная рецессия, а лишь замедление экономического роста.

«Даже фирмы, которые себя сейчас чувствуют хорошо, будут искать возможности для экономии, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке», - сказал главный специалист по вопросам макроэкономического анализа банка BGŻ Войчех МАТИСЯК.

Польские строители будут увольнять работников, поскольку вынуждены замораживать свои проекты из-за снижения спроса на жилье, который как минимум в 2 раза меньше, чем несколько месяцев назад.

PolskaTimes отмечает, что польским безработным будет сложнее найти работу, поскольку количество новых вакансий от других работодателей не увеличивается так молниеносно, а наоборот - тоже снижается.

Так, в сентябре этого года Центры занятости Польши получили 105,3 тыс. вакансий, что почти на тысячу меньше, чем в сентябре 2007.

По данным крупнейшего интернет-портала по трудоустройству Pracuj.pl, в третьем квартале этого года в системе зарегистрировано 54,8 тыс. вакансий, что на 2,5 тыс. меньше, чем во втором квартале.

Эксперты прогнозируют рост безработицы в Польше до даже 10% с 8,9% в сентябре.

Одной из дополнительных причин, которые осложнят ситуацию на польском рынке труда, эксперты называют возвращение в страну поляков, которые раньше работали в других странах Евросоюза.

Справка УНИАН. Польша в 2007 году упростила доступ на свой рынок труда для иностранцев, в первую очередь, для граждан Украины, России и Беларуси, которые с июля прошлого года получили право работать в стране без официального разрешения во всех сферах экономики на протяжении 6 месяцев в году.

С сентября 2006 такая схема была возможна лишь для работников сельскохозяйственной сферы, причем действовало временное ограничение, которое обязывало покидать территорию Польши через каждые 3 месяца с возможностью нового въезда еще через 3 месяца.

В октябре 2007 Польша также уменьшила в 10 раз оплату за выдачу официального разрешения на работу для иностранцев до около 30 долларов.

Польские власти упрощали доступ на рынки труда, чтобы компенсировать их недостаток на внутреннем рынке из-за того, что большинство поляков выехали работать в другие страны Европейского Союза, где выше заработки.

По неофициальным данным, в Польше работают от 100 до 300 тыс. украинцев, большинство из которых нелегально.