На ”Стироле” взрывом повреждены металлоконструкции

В Горловке в концерне "Стирол" в результате произошедшего сегодня взрыва повреждена часть металлоконструкций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Государственного департамента промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора, 11 сентября в 3.40 на ОАО "Концерн Стирол" произошла производственная неполадка в цехе N1 по производству аммиака.

По предварительным данным, в отделении очистки конверсионного газа на газопроводе азото-водородной смеси произошел отрыв патрубка высокого давления, в результате чего в атмосферу была выброшена азото-водородная смесь. Выброшенная смесь образовала с кислородом воздуха облако "гремучего газа", которое и взорвалось.

В результате взрыва были выбиты стекла в окнах близлежащих производственных зданий предприятия и нарушена часть металлоконструкций коммуникационной эстакады и площадки обслуживания.

Кроме того, на ряде аппаратов и трубопроводов сорвано покрытие теплоизоляционного слоя.

Пострадавших в результате взрыва нет. На предприятии работает комиссия по расследованию причин и устранению последствий произошедшего.