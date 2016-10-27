Начальнику полиции Ивано-Франковской области грозит отстранение от должности из-за "избиения участника АТО"

Прокуратура Ивано-Франковской области инициирует отстранение от должности руководителя управления патрульной полиции Ивано-Франковска Дмитрия Михальца.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, вчера, 26 октября, областная прокуратура сообщила Михальцу о подозрении в превышении власти.

Отмечается, что прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения, а также отстранения его от занимаемой должности. В прокуратуре отметили, что сегодня должно состояться судебное заседание по избранию Михальцу меры пресечения.

В прокуратуре пояснили, что такие меры стали следствием того, что в начале сентября к руководителю управления патрульной полиции в Ивано-Франковске обратился участник АТО, который заявил, что не согласен с постановлением о наложении на него административного взыскания.

Читайте такжеВ России "нарисовали" новое уголовное дело против украинских военных

«Не дослушав заявителя, чиновник приказал последнему покинуть кабинет, - отметили в прокуратуре, добавив, что "Когда участник боевых действий продолжил отстаивать свою позицию, полицейский, не имея никаких оснований для применения физической силы, демонстрируя значительное физическое превосходство, нанес потерпевшему легкие телесные повреждения, что подтверждается заключением судебно-медицинского эксперта», - говорится в сообщении.

В то же время в Facebook жители города размещают сообщения в поддержку Михальца, которому может грозить от трех до восьми лет заключения.