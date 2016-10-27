Путин дал российский паспорт украинскому миллиардеру

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно указу Путина, российское гражданство также получила дочь Шифрина София Роза, которая родилась в 2000 году в Великобритании.

Как пишет Slon, Эдуард Шифрин является соучредителем международного торгово-инвестиционного холдинга Midland Group. В Москве структурам холдинга принадлежат бизнес-центры Midland Plaza и Diamond Hall и ТЦ «Парус».

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В 2010 году Шифрин занял 773-е место в мировом рейтинге миллиардеров по версии Forbes. Тогда журнал оценивал его состояние в $1,3 млрд. В 2011 году бизнесмен выпал из глобального рейтинга и больше в него не включался. По данным издания, Шифрин является подданным Великобритании.

Шифрин инвестировал $12 млн в фильм «Обитаемый остров» Федора Бондарчука, который вышел на экраны в 2008 году. Общий бюджет фильма составил $36 млн.