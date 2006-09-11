В 750-летии Львова согласилась принять участие 191 VIP-персона

В праздновании 750-летия Львова уже согласились принять участие свыше 190 VIP-персон.

Об этом УНИАН сообщила менеджер дирекции празднования 750-летия Львова Инна СВИСТУН.

По ее словам, министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК и министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО уже приняли приглашение. Остальные представители правительства еще не определились. В целом Дирекция празднования 750-летия Львова разослала приглашение 515 VIP-персонам. На сегодняшний день о своем желании принять участие в празднике уже заявил 191 человек.

Что касается других VIP-персон, то мэры Тернополя, Черновцов, Ужгорода уже заявили, что обязательно приедут на праздник. Из Чернигова, Луцка, Черкасс и Николаева прибудут делегации руководителей, которые поздравят Город Льва с юбилеем.

По словам И.СВИСТУН, на торжества во Львов также должны приехать представители таких почтенных изданий, как “Cosmopolitan”, “Эксперт”, “Факты и комментарии”, “Коммерсант-Украина”, “2000”, а также руководители ТРК “Эра”, “Интер”, “Тонис”, Национальной радиокомпании Украины, информационного агентства “УНИАН”.

30 сентября – 1 октября Львов будет отмечать свое 750-летие. На праздничные мероприятия ожидается приезд Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Фото для сайта предоставил Rostyslav Earl