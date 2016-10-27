Очередной российский "гумконвой" оказался полупустым – ГПСУ

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "5 канала".

"Сегодня утром Российская Федерация в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого "гуманитарного конвоя". Через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев-Курган" в Украину проследовали две колонны грузовиков общим количеством – 46 автомобилей. Преимущественно, это продукты питания и медикаменты. В целом это 35 автомобилей, остальные – это, фактически, автомобили сопровождения", - сообщил Слободян.

"Поскольку российская сторона в очередной раз нарушила все существующие нормы международного законодательства и отечественного, регламентирующих порядок направления гуманитарных конвоев, украинская межведомственная группа не осуществляла никаких контрольных функций, а исключительно лишь визуально наблюдала за оформлением",- добавил он.

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"Характерной особенностью этого "гумконвоя" было то, что автомобили уже в который раз ехали полупустые. Это в очередной раз подтверждает декларативность этого "гумконвоя" и, собственно популизм" этой акции", - добавили в ГПСУ.

Отметим, что в российском МЧС утверждают, что основная часть груза - это продукты питания и медикаменты. В целом это - 400 тонн "помощи".