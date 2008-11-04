Нацбанк снизил курс гривни к доллару еще на 3,5 коп.
23:02, 04 ноября 2008Общество
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... а евро - на 4
Национальный банк Украины установил на 5 ноября официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 582.6100 за 100 долларов США (на 4 ноября – 579.1800).
Согласно информации официального сайта НБУ, на 5 ноября Нацбанк установил официальный курс гривни к другим мировым валютам:
100 EUR – 746.9060 (на 4 ноября – 742.6246),
10 RUR – 2.1515 (на 4 ноября – 2.1388).
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