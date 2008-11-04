НБУ требует продавать доллар в обменниках не выше, чем по 6 гривен

Национальный банк требует от коммерческих банков продавать наличные доллары населению по курсу не выше 6,0 UAH/USD. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Учитывая уровень средневзвешенного курса доллара по итогам торгов на межбанковском валютном рынке за 03.11.2008 считаем целесообразным установить курс продажи доллара населению на наличном рынке 4 ноября не выше 6 гривен 00 копеек», - говорится в сообщении.

Как напоминает proUA, ранее НБУ потребовал от банков с 31 октября продавать наличные доллары населению по курсу не выше 6,3 UAH/USD, а затем (с 1 по 3 ноября) - по курсу не выше 6,2 UAH/USD.