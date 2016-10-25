В Одессе пикетировали Генконсульство РФ в поддержку Сенцова и других политзаключенных (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, возле Генконсульства, расположенного на Гагаринском плато, собралось около 100 человек, в числе которых представители общественных организаций «Самооборона Майдана Одессы» и «Совет общественной безопасности».

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Они держали фотографии украинцев, которые сейчас незаконно осуждены и арестованы в России, и плакаты: «НКВД = ФСБ», «Крым – Украина, Сенцов – Украина», «Свободу украинским политзаключенным, незаконно удерживаемым в РФ», а также – с текстом известной песни украинских футбольных фанатов о президенте РФ Владимире Путине.

Собравшиеся скандировали: «Свободу политзаключенным!».

Как отметил руководитель «Совета общественной безопасности» Марк Гордиенко, цель акции – показать, что гражданское общество в Украине реагирует на «такие вещи», а случившее с Сенцовым сплачивает украинцев.

По словам «Самообороны Майдана Одессы» Виталия Кожухаря, данная акция - напоминание европейскому сообществу о необходимости соблюдения прав человека в любой стране мира.

«Россия - в другом измерении, она застряла в полуфеодальном строе, где имеет место сталинская диктатура...», - сказал Кожухарь.

Участники пикета призвали активистов по всему миру организовывать аналогичные акции. «Наша поддержка жизненно важна для Сенцова, Кольченко, Карпюка и всех узников совести, граждан Украины, наших сограждан, которых оккупант РФ медленно убивает в своих тюрьмах», - отметили пикетчики.

Акция прошла без нарушений общественного порядка. Из здания Генконсульства к активистам никто не вышел.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд 25 августа 2015 г. приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова как гражданина Украины.

21 октября Россия отказала Украине в экстрадиции Сенцова, мотивируя это тем, что он якобы гражданин РФ. Фактически же ему навязали российское гражданство автоматически, как большинству жителей Крыма.