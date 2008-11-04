В придачу к подорожанию киевляне получили еще и давку возле касс метро

Сегодня в день повышения в Киеве стоимости проезда в общественном транспорте, многим киевлянам пришлось выстоять в огромной очереди на станциях столичного метрополитена, чтобы купить жетоны нового образца, сообщает proUA.

В частности, на станции Святошинско-Броварской линии невозможно зайти из-за огромного количества пассажиров, намеревающихся купить новые синего цвета жетоны.

Сотрудники метрополитена объясняют большой наплыв народа в столичную подземку внезапным подорожанием проезда и неготовностью метрополитена грамотно обеспечить продажу новых жетонов на проезд.

Вечером 3 ноября, накануне подорожания проезда, новые жетоны в метро не продавались.