Экипаж датского танкера отбился от пиратов

22:35, 02 ноября 2008
Общество
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На место прибыл вертолет ВМС

Сомалийские пираты попытались захватить в Аденском заливе датский танкер, сообщает Associated Press со ссылкой на официальное заявление ВМС Дании, распространенное в воскресенье.

Пираты на нескольких лодках подошли к танкеру и попытались принудить экипаж отвести судно к побережью Сомали. Члены экипажа отказались выполнить требования пиратов и оказали им посильное сопротивление. В частности, чтобы пиратские лодки не смогли пришвартоваться к судну, моряки поливали их водой из высоконапорных шлангов.

После того, как к месту происшествия прибыл вертолет ВМС Дании, пираты оставили попытки захватить танкер и скрылись в направлении побережья Сомали, говорится в заявлении датского военно-морского ведомства. Никто из членов экипажа танкера, название которого не уточняется, не пострадал.

Лента.ру

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