Экипаж датского танкера отбился от пиратов

Сомалийские пираты попытались захватить в Аденском заливе датский танкер, сообщает Associated Press со ссылкой на официальное заявление ВМС Дании, распространенное в воскресенье.

Пираты на нескольких лодках подошли к танкеру и попытались принудить экипаж отвести судно к побережью Сомали. Члены экипажа отказались выполнить требования пиратов и оказали им посильное сопротивление. В частности, чтобы пиратские лодки не смогли пришвартоваться к судну, моряки поливали их водой из высоконапорных шлангов.

После того, как к месту происшествия прибыл вертолет ВМС Дании, пираты оставили попытки захватить танкер и скрылись в направлении побережья Сомали, говорится в заявлении датского военно-морского ведомства. Никто из членов экипажа танкера, название которого не уточняется, не пострадал.

Лента.ру