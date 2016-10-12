Как Киев будет праздновать День защитника Украины: появилась программа мероприятий

Как передает корреспондент УНИАН, режиссер-постановщик этих мероприятий Сергей Проскурня сообщил, что празднование Дня защитника Украины 14 октября начнется с молитвенного чина во всех воинских частях, на передовой и в Софии Киевской.

В воинских частях и на передовой праздничные молебны проведут военные капелланы христианских конфессий.

В Софии Киевской состоится центральный молебен с участием президента Украины, премьер-министра, руководителей украинского войска. Молебен проведут главы всех христианских конфессий Украины. Также будут присутствовать члены Всеукраинского совета церквей.

После молебна на Майдане Незалежности торжественную клятву на верность Украине принесут лицеисты Военного лицея имени Ивана Богуна. Проскурня подчеркнул, что это впервые, когда лицеисты будут приносить клятву в центре столицы.

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После этого президент Украины Петр Порошенко откроет на Майдане Незалежности выставку военной техники, которая будет работать три дня подряд - с 14 по 16 октября. Режиссер отметил, что возле каждой единицы военной техники будут военнослужащие, которые смогут рассказать посетителям об особенностях боевой техники, которую они будут представлять.

Также Проскурня сообщил, что в 12 часов на Майдане Незалежности начнется праздничный концерт военных оркестров Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и Национальной гвардии. Он продлится до 16.00. Режиссер добавил, что на этот концерт и на все последующие мероприятия будет открыт свободный доступ для граждан.

В 16.00 начнется концерт патриотических песен, в котором примут участие, в том числе, и музыкальные группы, которые постоянно ездят выступать перед бойцами в зоне АТО.

Кроме того, Проскурня отметил, что подготовка и проведение торжественных мероприятий профинансированы за счет частной инициативы - благотворительных взносов бизнесменов и благотворителей.

Как сообщал УНИАН, День защитника Украины отмечается 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы. Является государственным праздником и нерабочим днем.