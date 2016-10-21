Киев просит Интерпол объявить судью-беглеца Чауса в международный розыск

Украинское бюро Интерпола обратился в центральный офис с просьбой объявить судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в международный розыск. Об этом сообщил начальник Укрбюро Интерпола Василий Неволя, пишет «ЛІГА.net».

Он рассказал, что ведомство адаптировало запрос НАБУ и отправило в центральный офис Интерпола.

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"Нам пришел запрос из НАБУ, мы его адаптировали и отправили в центральный офис Интерпола, который находится в Лионе. Генеральный секретариат Интерпола изучает сейчас этот вопрос", - сказала Неволя, добавив, что предварительно должны пройти определенные процедуры, согласно которым и будет принято решение относительно объявления судьи в международный розыск. Впрочем, пока ответа из центрального офиса Интерпола нет.

Напомним, 6 сентября, секретарь Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Лозовой сообщил, что комитет рекомендовал парламенту дать согласие на арест Чауса.

Позже стало известно, что Чаус, который подозревается во взяточничестве, сбежал в Крым.

При этом, Верховная Рада на заседании 6 сентября дала согласие на задержание и арест Чауса, после того, как тот сбежал в Крым.