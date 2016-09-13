Судья Чаус может скрываться в Беларуси - Сытник
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, подозреваемый в коррупции, может быть в Беларуси.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал перед встречей представителей бизнеса с премьер-министром Владимиром Гройсманом в клубе Кабинета министров.
«Он пересек границу, но пересек нелегально... Паспорт с самого начала был у нас, поэтому границу он пересек нелегально, фактически, по зеленой зоне. Пересек в Крыму. Возможно, сейчас находится в Беларуси», - сказал Сытник.
Читайте такжеХолодницкий: Спецоперация по задержанию судьи Чауса длилась с мартаКак сообщал УНИАН, НАБУ 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тысяч долларов. Однако задержать судью не смогли из-за судейского иммунитета.
Чаус 11 августа не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения о совершении преступления.
6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Чауса.
В пресс-службе САП подтвердили информацию, что Чаус сбежал в Крым.
Читайте такжеСМИ рассказали, как судья-баночник Чаус убегал в оккупированный КрымВ свою очередь в НАБУ сообщили, что если эта информация соответствует действительности, то с участием Верховной Рады, которая предоставляет разрешение на снятие неприкосновенности с судьи, можно начать процедуру объявления Чауса в розыск со всеми вытекающими последствиями.
Как заявил председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк, коллеги и семья Чауса утверждают, что не знают о его местонахождении.
12 сентября заместитель председателя САП Владимир Кривенко сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сделает запрос на розыск Чауса через Интерпол.