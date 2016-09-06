Судья Чаус сбежал в Крым – САП
Судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, который подозревается во взяточничестве, сбежал в Крым.
Эту информацию УНИАН подтвердили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
“Мы подтверждаем, что судья Чаус сейчас находится в Крыму”, - заявили в пресс-службе САП.
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В свою очередь, в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что если эта информация действительна, то с участием Верховной Рады, которая должна дать разрешение на снятие неприкосновенности с судьи, можно начать процедуру объявления Чауса в розыск со всеми вытекающими последствиями.
Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долларов. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.
Чаус 11 августа не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения о совершении преступления.
Сегодня, 6 сентября, секретарь Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Лозовой сообщил, что комитет рекомендовал парламенту дать согласие на арест Чауса.