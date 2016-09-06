Рада разрешила арестовать давно сбежавшего судью-баночника Чауса

За соответствующие постановления №5070 о предоставлении согласия на задержание и № 5071 о предоставлении согласия на арест и содержание под стражей судьи Чауса проголосовали 281 и 279 народных депутатов соответственно.

Как сообщал УНИАН, 9 августа НАБУ заявило о разоблачении судьи Днепровского районного суда Киева во время получения взятки в размере 150 тыс. долл. (около 3,7 млн грн). Позже стало известно, что задержанным оказался скандально известный по ведению в суде ряду громких дел судья Николай Чаус.

Однако арестовать судью-взяточника тогда не удалось из-за наличия у него судейского иммунитета.

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Перед заседанием Рады 6 сентября комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту дать согласие на арест судьи Чауса.

В то же время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время заседания этого комитета заявил, что Чаус сейчас уже находится на территории оккупированного Крыма.

При этом украинцам это громкое задержание скорее запомнилось оригинальным способом хранения денег – в обычных стеклянных банках в огороде.