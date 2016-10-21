Тернопольскому военному комиссару-взяточнику присудили два миллиона залога

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона, отметив, что соответствующее решение суд принял 20 октября.

Читайте такжеАлкоголь, танцы и драка в пост: архиепископа УАПЦ за ночные развлечения отправили на покаяние в монастырь

Как сообщал УНИАН, 18 октября правоохранители задержали по подозрению в получении взятки военного комиссара Тернопольского областного военкомата. Он требовал у подчиненного 260 тыс. грн за содействие в назначении на руководящую должность. Полковника задержали в рабочем кабинете во время получения части обещанного вознаграждения в размере 66 тыс. грн.

Уголовное дело открыли по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).