Тернопольскому военному комиссару-взяточнику присудили два миллиона залога

14:28, 21 октября 2016
Общество
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Шевченковский районный суд Львова избрал военному комиссару Тернопольского областного военкомата меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 2 миллионов гривень.

Війсковому комиссару-взяточнику присудили залог в 2 миллиона / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона, отметив, что соответствующее решение суд принял 20 октября.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября правоохранители задержали по подозрению в получении взятки военного комиссара Тернопольского областного военкомата. Он требовал у подчиненного 260 тыс. грн за содействие в назначении на руководящую должность. Полковника задержали в рабочем кабинете во время получения части обещанного вознаграждения в размере 66 тыс. грн.

Уголовное дело открыли по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

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