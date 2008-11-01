Черниговский горсовет отменил повышении коммунальных тарифов

Депутаты Черниговского городского совета отменили два решения исполнительного комитета горсовета о повышении с 1 октября стоимости услуг по содержанию домов и придомовых территорий и стоимости теплоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение вопроса о тарифах на сессии инициировали представители фракций КПУ и ПСПУ. После длительного обсуждения "за" отмену решений исполкома проголосовали 32 депутата из 42, присутствующих на сессии.

«Признать нецелесообразным решение исполнительного комитета Черниговского городского совета и отменить решение о повышении тарифов для населения", - сказано в пояснительной записке к решению сессии городского совета.

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства данное решение назвали "пирровой победой". По словам начальника управления Вадима АНТОШИНА, по прежним тарифам без дотации предприятия ЖКХ вряд ли смогут работать до нового года. "В сфере ЖКХ при таких условиях нужно уволить около 1,5 тыс. работников, сократить объемы предоставляемых услуг, которые предоставляются. Вообще отопительный сезон в городе на грани срыва", - прокомментировал он данную ситуацию. Также представители коммунальных предприятий не исключают обжалования правомерности решения сессии городского совета в судебном порядке.

Как сообщал УНИАН, утром сессию Черниговского городского совета пикетировали представители левых сил и работники предприятий ЖКХ. Их требования были противоположными: партийцы предлагали отменить повышенные тарифы, а коммунальщики – оставить их без изменений.

С 1 октября в Чернигове исполком городского совета повысил на 30% квартплату и на 18% - стоимость теплоснабжения.