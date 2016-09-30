В России возбудили дело против лидеров "Правого сектора" за "преступления против русскоязычных"

Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Дело возбуждено "по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, то есть деятельность экстремистской организации".

Как заявили в российском Следкоме, «в период не позднее 2014 года по настоящее время руководителями и активистами организации "Правый сектор" на постоянной основе систематически планируются и совершаются преступления, направленные против Российской Федерации, ее граждан и дипломатических учреждений на территории Украины, а также в отношении русскоязычного мирного населения".

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В СК РФ утверждают, что общая численность участников организации "Правый сектор" составляет более 5000 "боевиков", а также что руководителями организации созданы отдельные ячейки в странах Европы и Северной Америки.

Как сообщалось, в ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал организации «Правый сектор» и УНА-УНСО «экстремистскими» и запретил их деятельность в России.