У Тимошенко есть две хорошие новости

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что все члены ее семьи имеют счета и депозиты в украинских банках, и не собираются досрочно их закрывать.

Как передает корреспондент УНИАН, это она сказала сегодня в специальном выпуске программы «Свобода на Интере».

«Безусловно, мы имеем карточки, мы имеем счета в украинских банках. Мы туда зачисляем нашу заработную плату – я, муж и дочь. Но мы не идем за депозитами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уверена, что банковская система выдержит влияние мирового финансового кризиса. «У Украины достаточно интеллектуальных сил, ресурсов, возможностей пройти этот кризис с минимальными потерями. И, собственно, правительство и будет работать в этом направлении», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что принятый сегодня Верховной Радой антикризисный закон открывает путь для того, чтобы получить международную финансовую помощь и сконцентрировать внутренние ресурсы ради достижения результатов.

«Вторая хорошая новость – это то, что мы сегодня закончили месяц и получили доходы, которые запланировали. И это значит, что бюджет будет работать нормально. Пенсии, заработные платы, расходы будут выплачиваться как следует», - подчеркнула глава украинского правительства.