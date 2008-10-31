Нацбанк «выкупил» для Стельмаха его кресло за 500 миллионов?

Глава Национального банка Владимир Стельмах не выдержал критики своей работы со стороны банкиров, правительства и президента, которая могла закончиться его отставкой. Ажиотаж на валютном рынке заставил НБУ расстаться вчера с $500 млн. своих валютных резервов, что укрепило гривну на межбанке сразу с 7 грн/$ до 6,25 грн/$.

Чтобы получить гарантии снижения курса наличной гривны, президент Виктор Ющенко провел экстренное заседание с господином Стельмахом и главами 20 крупнейших банков. Учитывая дефицит гривны на рынке, Нацбанку не составит труда снизить курс до 5,6-5,7 грн/$ и удерживать его на этом уровне до конца года, утверждает Коммерсант-Украина, ссылаясь на мнение банкиров.

Незадолго до начала вчерашнего совещания у Ющенко заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак открытым текстом обвинил руководство Нацбанка в коррупции . Конкретные фамилии не назывались, но претензии были выдвинуты более чем серьезные. Как то 5 миллиардов долларов, потраченные НБУ за три недели без видимой стабилизации на валютном рынке, а также то, что «в последние дни Нацбанк продавал валюту только отдельным банкам, к тому же по курсу, значительно ниже рыночного».

И хотя о персональной ответственности за все это главы НБУ не было сказано ни слова, но источники Коммерсанта в СП были уверены, что "президент предварительно одобрил и готов подать в Раду представление об отставке Стельмаха". Это же подтвердил изданию и один из участников встречи у главы государства. (Статья 18 закона "О Нацбанке" позволяет Верховной раде уволить главу НБУ по представлению президента).

"На удивление разговор был живым и жестким. Были моменты и на повышенных тонах",– рассказал Коммерсанту о беседе у Ющенко председатель правления ВТБ Банка Вадим Пушкарев. Другой банкир сообщил, что горячую полемику с Владимиром Стельмахом затеяли глава совета НБУ Петр Порошенко и председатель правления Сведбанка Сергей Тигипко.

НБУ еще до начала встречи объявил о намерении продать на межбанке доллары всем желающим по курсу 6,05 грн/$, тогда как накануне он проводил интервенции по курсу 5,7 грн/$. При этом регулятор впервые за текущий год выставил вторую границу коридора – покупка по 5,95 грн/$. "Никаких ограничений НБУ не ставил. Он продавал по любым контрактам и полностью удовлетворил спрос",– сказал казначей одного из банков. По данным председателя правления банка "Форум" Ярослава Колесника, вчера НБУ продал валюты на $500 млн.

Это успокоило межбанк и обвалило курс доллара. К полудню котировки безналичного доллара достигли 6,05/6,25 грн/$, снизившись к закрытию до 6,05/6,32 грн/$. По данным Finace.ua, наличный доллар упал с 6,5315/6,9974 грн/$ до 6,1600/6,6927 грн/$.

Банкиры считают, что к такому опустошению резервов НБУ подтолкнула жесткая критика его действий с разных сторон. "На Стельмаха озлобились все, а в его рассказы о спекулянтах уже никто не верит,– заявил Коммерсанту глава одного из крупнейших банков.– Как будто он не понимал, что, впрыскивая по чуть-чуть валюту, ничего нельзя сделать с курсом. Резко поднимающийся курс можно сбить только серьезными вливаниями".

Банкиры уверены, что после обещания НБУ продавать валюту, пока не насытится рынок, снижение курса продолжится.