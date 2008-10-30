У Ющенко уже заподозрили Стельмаха в коррупции?

Национальному банку Украины пока не удалось стабилизировать ситуацию на валютном рынке, хотя последнее решение Совета национальной безопасности и обороны дает ему достаточный инструментарий противодействия курсовой лихорадке.

Такую оценку сегодня дал первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам А.ШЛАПАКА, принятые Нацбанком меры не оказали быстрого оздоровительного эффекта, а методы влияния на банковскую сферу вызывают обоснованные сомнения в их эффективности и прозрачности.

В качестве доказательства А.ШЛАПАК привел тот факт, что в последние дни Нацбанк продавал валюту только отдельным банкам, к тому же по курсу, значительно ниже рыночного. В то же время большинство валютных заявок осталось не удовлетворены, что делает невозможным планомерную девальвацию гривни. Таким образом, отдельные субъекты рынка были в выигрыше, тогда как другие банки буквально ежеминутно несли еще большие убытки. Общая ситуация на валютном рынке продолжала стремительно ухудшаться, отметил А.ШЛАПАК.

«За три недели регулятор потратил почти 5 млрд. долларов из золотовалютного запаса страны, но рынок не почувствовал позитивного влияния этой колоссальной интервенции, курс гривни продолжал падать. Очевидно, Нацбанк применил далеко не оптимальную формулу адресации этих средств. Более того, критерии распределения этих огромных ресурсов непонятны не только общественности, но и самим субъектам рынка. Это вызывает справедливые подозрения в коррупционной составляющей действий НБУ», - отметил А.ШЛАПАК.

В этой связи первый заместитель главы Секретариата Президента напомнил, что введение прозрачного механизма принятия решений по выходу Национального банка на валютный рынок было одним из пунктов решения СНБО. Следовательно, НБУ должен отчитаться за объемы проданной валюты из резервов государства, а также обнародовать названия тех финансовых учреждений, которые приобрели эти средства. Это позволит проанализировать полезный эффект от таких интервенций со стороны регулятора.

По мнению А.ШЛАПАКА, в нынешней ситуации первоочередным заданием Нацбанка должна стать курсовая стабилизация, определение границ курса гривни по меньшей мере до конца года и неуклонное их соблюдение, насыщение рынка наличной валютой. Одновременность и скоординированность этих действий позволит «потушить» курсовые колебания, прекратить панику населения и укрепить гривню.

«Президент поддержит все шаги НБУ, которые за короткое время оздоровят валютный рынок. На сегодня есть все возможности для преодоления кризисных явлений, вопрос лишь в способности Нацбанка их умело использовать», - подчеркнул А.ШЛАПАК.