Владелец киоска застрелил 18-летнего грабителя

В Житомире возбуждено уголовное дело и задержан владелец торгового киоска, который застрелил 18-летнего грабителя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

По словам работника Богунского райотдела милиции Житомира Наталии ЧУГУНСКОЙ, "22 октября около 3 часов ночи в дежурную часть Богунского райотдела милиции из приемного отделения Житомирской городской больницы поступило сообщение о том, что туда доставлен 18-летний местный житель с огнестрельным ранением грудной клетки".

При этом она уточнила, что, как выяснили стражи порядка, в потерпевшего стрелял 58-летний житомирянин - владелец торгового киоска.

"Как утверждает этот человек, парень вместе с напарником пытались проникнуть в его киоск", - сообщила Н.ЧУГУНСКАЯ.

Она отметила, что несколько месяцев назад предприниматель для защиты от воров приобрел охотничье ружье и держал его наготове в ночное время. "Задержанный рассказал, что выстрелил, когда неизвестный появился в окне его киоска", - сообщила Н.ЧУГУНСКАЯ.

Пострадавший от полученного ранения умер в больнице.

В отношении владельца киоска возбуждено уголовное дело по ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным хранением оружия, говорится в сообщении.