В пригороде Днепра из-за подтопления разрушаются жилые дома - СМИ

Какрассказала местная активистка Татьяна Логачева, проблема подтопления есть не только в Диевке, но и на ул. Братьев Трофимовых, а также улицах, которые идут ниже, сообщает местный сайт 056.ua.

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"Мы общались с геодезистом. По его мнению, весь район находится в зоне подтопления. Под Красным Камнем, Коммунаром, Парусом есть подземные воды, которые раньше стекали в Днепр. Раньше справляться с ситуацией помогала насосная станция на улице Цветочной. Сейчас она не работает, так как нечем платить за электроэнергию", - говорит Татьяна.

Ещё 100 лет назад возле станции "Диевка-1" были озера. С развитием промышленности их попросту засыпали шлаком. Куда должна была уйти вода, остается только гадать.

Согласно сообщению, на сегодняшний день не только в Диевке, но и в домах на улице Коммунаровской и Фронтовой не понижается уровень воды в выгребных ямах, разрушаются стены зданий, а в подвалах стоит вода.