В Днепре в работе трамваев и троллейбусов произойдут изменения
17:40, 17 октября 2016Общество
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Из-за ремонта дороги на участке Евпаторийский путепровод – завод «Металлоизделий» и ремонта колеи от улицы Каверина до ДК «Машиностроителей» произойдут изменения в движении общественного транспорта.
18 октября с 9:00 до 22:00 приостанавливается движение троллейбусов №8, №11 / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Сегодня, 17 октября, с 22:00 приостанавливается движение трамвая №11.
Последнее отправление с конечных остановок:
От ж/д вокзала в 21:25;
От ДМЗ в 21:56;
18 октября с 9:00 до 22:00 приостанавливается движение троллейбусов №8, №11. Троллейбус №9 будут перевозить горожан от Соборной площади (бывш. Жовтневая) до улицы Титова. Трамвай №12 будет курсировать от площади Старомостовой (бывш. Островского) до улицы Бориса Кротова.
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