В Днепре в работе трамваев и троллейбусов произойдут изменения

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Сегодня, 17 октября, с 22:00 приостанавливается движение трамвая №11.

Последнее отправление с конечных остановок:

От ж/д вокзала в 21:25;

От ДМЗ в 21:56;

18 октября с 9:00 до 22:00 приостанавливается движение троллейбусов №8, №11. Троллейбус №9 будут перевозить горожан от Соборной площади (бывш. Жовтневая) до улицы Титова. Трамвай №12 будет курсировать от площади Старомостовой (бывш. Островского) до улицы Бориса Кротова.