Уволен начальник областного УБОП, где убили подозреваемого

Приказом министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО освобожден от занимаемой должности начальник Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черниговской области Николай СЫЧ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник УМВД Украины в Черниговской области Иван КАТЕРИНЧУК.

Он уточнил, что основанием для освобождения начальника областного УБОП стало уголовное дело, возбужденное в начале октября против сотрудников управления по подозрению в убийстве задержанного в Прилуках.

Также И.КАТЕРИНЧУК сообщил, что Н.СЫЧ сейчас находится на больничном. "Он освобожден от занимаемой должности, относительно своей дальнейшей службы в органах внутренних дел он должен определиться лично", - сказал И.КАТЕРИНЧУК, уточнив, что Н.СЫЧУ будет сделано несколько кадровых предложений.

И.КАТЕРИНЧУК также информировал, что по итогам коллегии УМВД в области назначены проверки горрайотделов милиции в Прилуках и Репках. "Их руководители находятся на больничном, но я не исключаю, что они будут освобождены после того, как подлечатся", - отметил главный милиционер Черниговской области.

При этом он отметил, что именно в Прилуках и Репках самая худшая ситуация по отказам в возбуждении уголовных дел. "Мы хотим добиться, чтобы работники милиции не скрывали преступления. Никто не спрашивает процент раскрытия. Все заявления должны регистрироваться", - заявил И.КАТЕРИНЧУК, подчеркнув, что серьезные преступления не должны скрываться отказными материалами. "Я предупреждал руководителей, что буду жестко реагировать", - резюмировал И.КАТЕРИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, 7 октября прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть задержанного, и превышения служебных полномочий работниками УБОП УМВД Украины в Черниговской области.

По подозрению в совершении упомянутых преступлений были задержаны четыре работника указанного управления милиции, среди которых три офицера и один прапорщик.

Ранее отдел связей с общественностью УМВД в Черниговской области сообщал, что 2 октября по подозрению в совершении ряда преступлений в составе организованной преступной группы на территории Черниговской области сотрудники УБОП УМВД Украины в Черниговские области задержали несколько жителей г. Прилуки.

Вечером того же дня один из задержанных (1969 г.р.). пожаловался на плохое самочувствие и головокружение. Правоохранители вызвали “скорую помощь” и начали оказывать ему первую медицинскую помощь, но подозреваемый, потеряв сознание, умер до приезда медиков.