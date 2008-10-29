В Киеве автоворы искалечили сотрудника «Беркута»

Серьезными травмами обернулась попытка бойца "Беркут" обезвредить банду автоворов.

Прибывший по вызову патруль из двух сотрудников спецподразделения попытался задержать троих воров, которые посреди ночи забрались в авто, припаркованное на стоянке около одного из крупных супермаркетов в Дарницком районе Киева.

Увидев людей в форме, воры тут же оставили вскрытую машину и поспешили к своей "Ауди". В этот момент спецназовец сумел догнать одного из злодеев и скрутил его. Второй беркутовец на служебном авто бросился в погоню за остальными. На ближайшем повороте "Ауди" застряло в небольшом заторе, тут-то милиционер и настиг бандитов. "Едва беркутовец начал открывать двери, как иномарка с бандитами резко рванула с места, наехав на него. 22-летний милиционер получил тяжелые травмы. Сейчас он в больнице. Воры успели скрыться, сейчас находятся в розыске", — рассказал "Сегодня" начальник пресс-службы столичной милиции Владимир Полищук.