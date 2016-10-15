Порошенко поставил перед украинским ОПК задачу разработать новое ракетное вооружение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время торжественной церемонии передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом.

«Стране нужна современное, новое, мощное оружие, которое защитит Украину от агрессора, остановит и уничтожит его, защитит жизни наших граждан», - заявил он.

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Президент подчеркнул, что сейчас ставит перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий и их работниками задачи по разработке и производству нового ракетного вооружения; комплексов крылатых ракет, которые уже прошли первые испытания; новых образцов артиллерийских систем.

«Разработано и отправлено на испытания высокоточные боеприпасы. Сегодня украинские беспилотные летательные аппараты, вместе с иностранными, постоянно находят вражеские войска и постоянно совершенствуются. В том числе, и беспилотные летательные аппараты ударного типа, материалы космической разведки», - отметил Порошенко.

Порошенко сообщил, что государственный концерн «Укроборонпром» за два года передал Вооруженным силам Украины более 12 тыс. единиц военной техники и вооружения.

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«Перечень вооружения и военной техники, которое сейчас передается, включает боевую и транспортную авиацию, ракетно-артиллерийское вооружение, танки, боевые машины пехоты, грузовые новые автомобили и многое другое. Уже есть новые 202 мм и 120 мм украинские минометы, восстановлены и модернизированы, другие образцы техники», - сообщил Порошенко.

По его словам, также ждут своей передачи средства радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.