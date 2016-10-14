В Харьковской области сегодня массовые праздничные мероприятия будут охранять 800 правоохранителей

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, всего завтра, 14 октября, на территории Харькова и области состоятся около 15 массовых мероприятий.

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"Ожидается, что в них примут участие около 12 тысяч граждан. Охрану порядка будут обеспечивать более 700 сотрудников ГУНП, 100 военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что во время празднования также будет усилено патрулирование центральной части Харькова.

Напомним, глава Администрации президента Украины и бывший глава Харьковской ОГА Игорь Райнин заявляет о том, что в Харькове сохраняется угроза дестабилизации ситуации, если не принимать определенных мер.