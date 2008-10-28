Винский заявляет, что там, где он есть, кризиса нет

В транспортной отрасли кризиса не наблюдается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кременчуге Полтавской области заявил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

«В транспорте нет никакого кризиса. Все поезда ходят вовремя, все самолеты летают по графику, почта работает. В той отрасли, за которую я отвечаю, нет кризиса. Хотя есть проблемы, связанные со спадом грузоперевозок», – сказал министр.