Винский заявляет, что там, где он есть, кризиса нет
13:47, 28 октября 2008Общество
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Но есть проблемы...
В транспортной отрасли кризиса не наблюдается.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кременчуге Полтавской области заявил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.
«В транспорте нет никакого кризиса. Все поезда ходят вовремя, все самолеты летают по графику, почта работает. В той отрасли, за которую я отвечаю, нет кризиса. Хотя есть проблемы, связанные со спадом грузоперевозок», – сказал министр.
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