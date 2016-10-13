"Легкой прогулки не будет": в ракетных войсках рассказали, чем будут отбивать возможное полномасштабное вторжение

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, именно на артиллерию пришлось более 70% всех огневых задач, которые стоят перед украинскими войсками в ходе АТО.

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"В наследство от СССР мы получили достаточно весомый потенциал. Это касается как непосредственно техники и вооружения, так и боеприпасов к ним. Конечно, за времена, которые предшествовали нынешней агрессии, он по разным причинам в значительной степени был заброшен. Но в течение последних двух лет нам удалось достаточно существенно его восстановить и даже в определенной мере нарастить", - цитирует пресс-служба ведомства командующего ракетных войск и артиллерии ВС Украины генерал-майора Вячеслава Горбилева.

По его словам, на сегодняшний день мы по необходимости встретим врага достаточно мощным оружием и профессионально подготовленным личным составом, который умеет его эффективно применять.

"Это касается частей и подразделений, вооруженных мощными ракетными комплексами и артиллерийскими системами, в частности — 300-мм РСЗО 9К58 «Смерч», 220-мм РСЗО 9К57 «Ураган», ракетным комплексом «Точка-У», мощными артиллерийскими системами калибра 203-мм,152-мм и 122-мм. Достаточно мощно выглядят также части и подразделения, вооруженные 100-мм и меньшего калибра артиллерийскими системами. Наши противотанковые и минометные подразделения также имеют серьезные аргументы для врага", - подчеркнул он.

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Тем более, по словам Горбилева, подавляющее большинство наших специалистов получили опыт реального боевого применения частей и подразделений РВ и А вооруженных разнообразными системами в ходе АТО.

"Я не думаю, что в случае широкомасштабной агрессии враг может надеяться на «легкую прогулку». Нам есть чем его встретить", - добавил командующий ракетных войск..

Вместе с тем, как отметил Горбильов, благодаря инициативе наших специалистов, поддержке со стороны государства и волонтеров Украине удалось почти полностью обновить парк средств радиотехнической разведки. А отдельные образцы техники артиллерийской разведки, как, например, ОЗК-7 (звукометричний комплекс), СНАР-10 (комплекс артиллерийской разведки) - почти полностью восстановлены. Также 4 комплекса «Радио-Теодолит» уже функционируют в войсках и еще 4 готовы к отправке.

"Автоматизированные аппаратно-программные системы управления типа АРТОС, «Крапива», СУВА, МАРС благодаря совместному решению НГШ и Министра обороны Украины также уже в работе (практически — до 70% органов управления РВ и А уже используют их", - добавил командующий.

По его словам, также сейчас активно налаживается процесс подготовки специалистов по боевому применению беспилотников.