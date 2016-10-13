Сверхмощные многочасовые обстрелы на Мариупольском направлении: за сутки боевики выпустили 777 боеприпасов
Противник за прошедшие сутки на Мариупольском направлении по украинским позициям выпустил 777 боеприпасов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Он отметил, что на Мариупольском направлении на участке фронта Талаковка-Широкино продолжаются «наиболее ожесточенные боевые действия». По его словам, продолжаются «сверхмощные многочасовые обстрелы украинских позиций из тяжелого вооружения, и большая часть из них происходит днем».
"Количество выпущенных мин и снарядов по нашим позициям даже превысило рекорд месячной давности: за минувшие сутки на Мариупольском направлении по нашим позициям было выпущено 777 боеприпасов различного калибра", - подчеркнул он и добавил, что украинские военные «успешно открывали ответный огонь».
Представитель АТО отметил, что основные боевые действия по-прежнему ведутся в Попаснянском районе. «Противник пытается отодвинуть силы АТО с занимаемых позиций, открывая огонь и днем, и ночью», - подчеркнул он.
По его словам, кроме легкого вооружения, боевики дважды применяли вооружение БТР.