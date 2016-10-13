Львовского прокурора задержали на взятке в $2 тысячи (фото)

Во Львовской области сотрудники департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ сегодня задержали прокурора Львовской местной прокуратуры №3 во время получения взятки в размере 2 тыс. долл. США.

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Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью Генеральной прокуратуры Украины, работник прокуратуры вымогал взятку за занятие в судебных прениях позиции относительно освобождения обвиняемого от отбывания наказания с испытанием.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения второй части неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия прокурорского работника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом в крупном размере). За содеянное взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.