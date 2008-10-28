Яценюк: во время кризиса не может идти речь о прибылях

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК назвал пять факторов, важных при решении экономического кризиса.

Об этом председатель Верховной Рады сказал во время заседания круглого стола на тему: «Предлагаемые пути выхода из финансового кризиса».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что во времена экономического кризиса не может идти речь о прибылях.

По его словам, необходимо говорить и решать такие «ключевые вещи» как: занятость населения, заработная плата, «экономическая жизнь как таковая, а не экономический рост», банковская стабильность, обменный курс. А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «все остальное, что сегодня есть, можно отложить, как говорится, на потом».

Председатель Верховной Рады Украины сообщил, что из пакета законодательства, предложенного Кабинетом министров Украины, были изъяты нормы, которые касаются увеличения налогов и сборов.

По его словам, в то время, «когда весь мир борется с экономическим кризисом через уменьшение налоговой нагрузки, у нас почему-то предлагают увеличить налоговую нагрузку».

А.ЯЦЕНЮК призвал участников круглого стола принять участие в разработке пакета законодательства относительно экономической стабильности. «Без вас нам сегодня нереально что-нибудь провести в стенах парламента», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, в круглом столе принимают участие народные депутаты Украины, ведущие банкиры, финансисты, представители Всемирного банка, МВФ, Европейской ассоциации бизнеса, Экспертного экономического совета при председателе ВР.