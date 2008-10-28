Падение российского фондового рынка оказалось наибольшим в мире

Российский фондовый индекс ММВБ в 2008 году обвалился уже на 73 процента. Таким образом, его падение стало самым значительным среди 48 основных национальных фондовых индексов, а акции российских компаний могут считаться самыми дешевыми в мире. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно статистике, представленной агентством, 22 из основных фондовых индексов мира потеряли за 2008 год более половины своей капитализации. В Китае, Греции, Ирландии, Перу и Австрии падение составило более 60 процентов, а американского S&P 500 - 40 процентов. Лучше всего обстоят дела в Марокко и Иордании, где биржевые показатели упали на 6,4 и 19,2 процента соответственно.

Акции компаний из развивающихся стран пока дешевеют быстрее, чем из развитых. Например, за последнюю неделю индекс MSCI World 23 развитых рынков мира упал на 8,3 процента, а MSCI emerging markets (развивающихся рынков) - на 17 процентов.

Ранее сообщалось, что акции российских компаний дешевеют сразу по нескольким причинам. Во-первых, на индексы РТС и ММВБ повлиял общий финансовый кризис в мире, который заставил инвесторов выводить средства из рискованных развивающихся рынков. Во-вторых, нехватка ликвидности в российской банковской системе привела к тому, что финансовые организации стали распродавать ценные бумаги. В-третьих, в последние месяцы более чем в два раза подешевела нефть, что может привести к значительному снижению прибылей российских нефтегазовых компаний.

Лента.ру