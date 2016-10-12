Как во Львове будут отмечать День защитника Украины (программа)

Львовский городской совет обнародовал подробную программу празднования в городе Дня защитника Украины и 74-й годовщины создания УПА.

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Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По сообщению, во Львове запланированы патриотические праздничные концерты и фестивали, выставки и экскурсии, флеш-мобы и казацкие забавы.

Также состоится молебен к Богородице и чествования памяти Героев Украины на Лычаковском кладбище.

Программа мероприятий начнется уже завтра, 13 октября.

«Очень важно в такой день почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу независимость и тех, кто сегодня жертвует свою жизнь за мир и спокойствие в нашей стране. Помня их подвиги, мы должны идти дальше и поддерживать друг друга. Поэтому приглашаем всех присоединиться к патриотическим культурно-художественных мероприятий и совместного молебна за Украину и ее защитников», ― отметил и.о. директора департамента «Администрация городского головы» львовского горсовета Евгений Бойко.