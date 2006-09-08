Ющенко в Азербайджане все пообещали на словах?

Правительство Азербайджана будет называть партнерство с Украиной стратегическим, однако квоты на каспийскую нефть уже распределены по другим маршрутам.

Как передает азербайджанское информагентство Day.Az, такое мнение высказал известный экономист, директор Центра мониторинга общественных финансов Инглаб АХМЕДОВ.

«Я думаю, что в ходе этого визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не будет подписано документов о присоединении нашей страны к проекту Одесса-Броды. Безусловно, его подписание было бы на руку Украине и смогло бы частично, либо полностью ликвидировать зависимость экономики этой страны от российских энергоносителей. Как вы знаете, в полную мощь начинает работать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)», - отметил эксперт.

По его словам, любая отправка азербайджанских углеводородов по иному маршруту будет означать уменьшение объемов транспортируемой по БТД. «Да, есть еще и нефть, которую добывает Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР). Этой нефтью наша страна может распоряжаться, как хочет. Но нельзя забывать и о том, что большая часть этой нефти уходит по северным маршрутам», - добавил И.АХМЕДОВ.

В итоге, по его словам, как минимум уже по двум маршрутам - Новороссийск и Супса - уже есть выход на черноморский рынок. «Но даже те партии нефти, которые могут быть отправлены Украине от ГНКАР, не решат проблем этой страны в энергоресурсах», - считает эксперт.

«А серьезно говорить о создании нового маршрута вряд ли реально. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что наше правительство наверняка будет декларировать то, что Украина является стратегическим партнером Украины, нас связывает ГУАМ, но реально заполнять это партнерство ощутимым объемом углеводородов ныне невозможно. На сегодняшний день все квоты азербайджанской нефти уже распределены по уже имеющимся маршрутам», - заявил И.АХМЕДОВ.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Баку на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что ОАО «Укртранснефть» официально обратилось к Государственной нефтяной компании Азербайджана о формировании графика поставок нефти, который бы мог обеспечить возобновление работы в аверсном направлении нефтепровода «Одеса-Броды».

В свою очередь, И.АЛИЕВ отметил, что Азербайджан как новый и мощный поставщик нефти на мировые рынки готов диверсифицировать свои поставки, в том числе, сотрудничая в этой сфере с Украиной.