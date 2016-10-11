В Киеве создали оргкомитет по подготовке к "Евровидению"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

«Распоряжением Киевского городского головы в столице создан организационный комитет по вопросам подготовки и проведения престижного песенного конкурса «Евровидение» в 2017 году»,- отмечается в сообщении.

Председателем оргкомитета стал мэр Киева Виталий Кличко. В состав также вошли первый заместитель и заместители председателя Киевской городской государственной администрации, руководители департаментов, главы районных госадминистраций, председатели постоянных комиссий Киевсовета, журналисты и другие специалисты.

Читайте такжеПравительство утвердило план подготовки к Евровидению-2017Киев получил право принимать масштабный музыкальный форум по результатам отбора, в котором также участвовали Херсон, Харьков, Днепр, Львов и Одесса.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

8 августа Кабмин выделил на проведение "Евровидения" 450 млн грн.