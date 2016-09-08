Организаторы Евровидения ответили на фантазии россСМИ о возможном переносе конкурса в РФ

Об этом они сообщили в комментарии "Говорит Москва".

"Принимающий соревнование город будет объявлен в установленном порядке и любые изменения будут обозначены на сайте Евровидения", - ответили в Европейской вещательной корпорации.

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Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что если до октября Украина не выберет город, где пройдёт конкурс, то право на его организацию может получить Австралия (конкурсанты из этой страны заняли второе место) или Россия.

Напомним, украинская певица Джамала выиграла Евровидение-2016 с песней "1944", посвященной депортации крымских татар.