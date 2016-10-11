Во Львове сегодня начался отопительный сезон
12:12, 11 октября 2016Общество
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«Львовтеплоэнерго» будет осуществлять подачу отопления в 1627 жилых домов, обслуживать 195 заведений образования и 51 учреждение здравоохранения.
Сегодня начали подавать тепло в жилые дома города / Фото УНИАН
Во Львове сегодня начался отопительный сезон для всех потребителей.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, соответствующее распоряжение 10 октября подписал городской голова Андрей Садовый.
Сегодня начали подавать тепло в жилые дома города.
Отмечается, что предприятие «Львовтеплоэнерго» в новом отопительном сезоне 2016-2017 гг. будет осуществлять подачу отопления в 1627 жилых домов, обслуживать 195 заведений образования и 51 учреждение здравоохранения.
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