В Севастополе почтили память погибших на линкоре "Новороссийск"

В Севастополе сегодня прошли мемориальные мероприятия к 53-й годовщине гибели линкора Черноморского флота „Новороссийск”.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия, в которых приняли участие ветераны линкора, родне и близкие погибших моряков из многих городов Украины, России и Беларуси, представители местных органов государственной власти, командование, военные оркестры и подразделы почетного караула ВМС Украины и ЧФ общественность начались возложением цветов к мемориальной доске на госпитальном причале. Сразу же после этого из катера были возложены венки на воду на месте гибели линкора, от Нахимовской районной в городе Севастополе государственной администрации, командований ВМС Украины и ЧФ РФ.

В этот же день на Братском кладбище (именно здесь похоронено большинство погибшего моряка корабля - УНИАН), состоялись жалобный митинг с воинскими почестями, и возложение венков и цветов к подножию обелиска погибшему моряку. Мероприятия завершились поминальным обедом.

Справка УНИАН. По данным совета ветеранов линкора, документально установлены имена 611 погибших, а всего на линкоре на момент взрыва, который произошел 29 октября 1955 года, когда корабль находился в Севастопольской бухте, было 1576 человек.

За выводами Государственной комиссии, которая работала сразу после трагических событий, причиной взрыва была немецкая мина времен Великой Отечественной войны, которую зацепил корабль во время постановки на якорь. В то же время, и до сих пор ходят версии о минной диверсии (вроде бы в свое время в одном из отсеков корабля, доставшегося СССР от Италии по контрибуции, был заложен диверсионный заряд), а также о диверсии с применением боевых пловцов.